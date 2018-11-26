Германия и Франция призвали к деэскалации в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Германия и Франция на встрече политических директоров “нормандской четверки” в Берлине призвали Москву и Киев внести свой вклад в деэскалацию ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила в понедельник политдиректрисса в МИД ФРГ Антье Лендертсе, комментируя итоги переговоров, передает УНН.
“Разумеется, мы обсудили обстановку в Азовском море”, — сказала Лендертсе, отметив, что это была одна из центральных тем переговоров. “Здесь мы конкретно рассматриваем, какие опасности существуют в этой напряженной ситуации”, — заметила она. “Германия и Франция еще раз дали ясно понять, что необходима деэскалация. Мы призвали обе стороны внести свой вклад в это”, — подчеркнула политдиректрисса.
Лендертсе также сообщила, что на переговорах в целом обсуждалась ситуация на востоке Украины. “Мы нуждаемся в политическом урегулировании конфликта. При этом центральную роль играют пункты Минских договоренностей и над ними мы сегодня работали”, — сказала она.
Berlin: The German, French, Russian and Ukrainian Political Directors met at the Federal Foreign Office today to discuss a peaceful solution for eastern #Ukraine. The situation in the Sea of Azov was also on the agenda. pic.twitter.com/uHw1rHJtFd— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 26 ноября 2018 г.
Как сообщал УНН, Великобритания, Франция и Германия призвали Россию в ООН освободить украинских моряков.