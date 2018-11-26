Трамп прокомментировал события на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал атаку россиян на украинские военные корабли в Керченском проливе, передает УНН на его комментарий, предоставленный для американских медиа.
“Нам не нравится то, что там происходит. В любом случае нам не нравится эта ситуация. Надеюсь, что ситуация будет решена. Насколько мне известно, Европа не в восторге. Они также над этим работают. Мы совместно это решаем”, — сообщил американский президент.
Напоминаем, британское издание The Guardian опубликовало материал, связанный с атакой российских пограничников на корабли ВМС Украины в Керченском проливе в котором отметило реакцию американского президента на события у побережья оккупированного Крыма. Автор текста отметил реакцию 45-го президента Соединенных Штатов, который на собственном аккаунте в Twitter писал сообщение о НАТО во время событий на Азове.