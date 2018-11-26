The Guardian: Трамп писав у Twitter про НАТО під час інциденту на Азові

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Британське видання The Guardian опубліковало матеріал, пов’язаний з атакою російських прикордонників на кораблі ВМС України у Керченській протоці в якому відзначило реакцію американського президента на події біля узбережжя окупованого Криму, повідомляє УНН з посиланням на відповідний текст.

Британський журналіст Патрік Грінфілд написав матеріал про атаку росіян на кораблі українського флоту, які намагалися пройти Керченську протоку.

Автор тексту відзначив реакцію 45-го президента Сполучених Штатів, який на власному акаунті у Twitter писав повідомлення про те, що: “Європа повинна заплатити свою справедливу частку для військового захисту. Європейський Союз багато років користується перевагами від нас у торгівлі, і тоді вони не відповідають своїм військовим зобов’язанням в рамках НАТО. Речі повинні швидко змінюватися!”.

Варто зазначити, що реакції на момент даної публікації немає від відомств Сполучених Штатів, зокрема на акаунті Держдепу присутні твіти, пов’язані з річницею терактів в індійському Мумбаї.

На твіт Трампа відреагував Річард Хаас, президент неурядової американської організації “Рада з міжнародних відносин” (“Council on Foreign Relations”), який зазначив у дописі: “Час може бути не все, але цього може бути багато... Подібні заяви виглядають невдало на фоні чергових військових акції Росії проти України, що сигналізують Путіну про відсутність реакції з розділеного Заходу”.

Timing may not be everything, but it can be a lot. While this statement by Potus would be unwelcome any day, it is especially unfortunate today given new Russian military action against Ukraine as it signals Putin he has little to worry about from a divided distracted West.

— Richard N. Haass (@RichardHaass) 26 листопада 2018 р.

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