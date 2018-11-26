The Guardian: Трамп писал в Twitter о НАТО во время инцидента на Азове

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Британское издание The Guardian опубликовало материал, связанный с атакой российских пограничников на корабли ВМС Украины в Керченском проливе в котором отметило реакцию американского президента на события у побережья оккупированного Крыма, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий текст.

Британский журналист Патрик Гринфилд написал материал об атаке россиян на корабли украинского флота, которые пытались пройти Керченский пролив.

Автор текста отметил реакцию 45-го президента Соединенных Штатов, который на собственном аккаунте в Twitter писал сообщение о том, что: “Европа должна заплатить свою справедливую долю для военной защиты. Европейский Союз много лет пользуется преимуществами от нас в торговле, и тогда они не соответствуют своим военным обязательствам в рамках НАТО. Вещи должны быстро меняться!”.

Стоит отметить, что реакции на момент данной публикации нету от ведомств Соединенных Штатов, в частности на аккаунте Госдепа присутствуют твиты, связанные с годовщиной терактов в индийском Мумбае.

На твит Трампа отреагировал Ричард Хаас, президент неправительственной американской организации “Совет по международным отношениям” (“Council on Foreign Relations”), который отметил в записи: “Время может быть не все, но этого может быть много... Подобные заявления выглядят неудачно на фоне очередных военных акций России против Украины, сигнализирующие Путину об отсутствии реакции от разделенного Запада”.

Timing may not be everything, but it can be a lot. While this statement by Potus would be unwelcome any day, it is especially unfortunate today given new Russian military action against Ukraine as it signals Putin he has little to worry about from a divided distracted West.

— Richard N. Haass (@RichardHaass) 26 ноября 2018

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