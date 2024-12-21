США вводят новые визовые ограничения для должностных лиц Южного Судана
Киев • УНН
США вводят визовые санкции против лиц в Южном Судане, которые не использовали ресурсы страны должным образом. Ограничения касаются тех, кто не боролся с коррупцией и нарушениями прав человека.
США вводят визовые ограничения для лиц, ответственных за конфликт в Южном Судане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В сообщении ведомства указано, что ограничения касаются тех, кто не смог использовать ресурсы страны на благо ее граждан, а также не приложил достаточных усилий для борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека.
Госдепартамент подчеркнул, что указанные лица не обеспечили надлежащую защиту прав граждан, не прекратили злоупотребления и не способствовали поддержанию мира в стране, что привело к серьезным политическим и социальным последствиям.
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