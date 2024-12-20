США разрешили Турции, вслед за Венгрией, оплачивать газ через Газпромбанк, несмотря на санкции
Киев • УНН
США разрешили Турции осуществлять платежи за газ через находящийся под санкциями Газпромбанк. Аналогичное исключение из санкций получила также Венгрия.
Турция заявила, что США предоставили ей исключение из санкций против российского Газпромбанка, позволив Анкаре оплачивать импорт газа. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что после серии переговоров с американскими чиновниками страна получила разрешение продолжать осуществлять платежи за газ через Газпромбанк.
Санкции США, введенные в прошлом месяце против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, которое страны используют для обеспечения поставок природного газа, вызвали обеспокоенность во многих странах, в том числе в Европейском Союзе. Эти санкции стали препятствием для тех, кто осуществляет платежи через российский банк.
В среду Венгрия также сообщила, что получила аналогичное исключение из санкций.
Ранее Байрактар заявлял, что Турция нуждается в таком послаблении, поскольку в противном случае она могла бы оказаться под угрозой санкций.
Министерство финансов США пока не предоставило комментариев относительно предоставления этого исключения.
Ранее
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что удалось найти решение "проблем, вызванных новыми американскими санкциями" против российского "Газпромбанка".
Впоследствии банки ОАЭ массово начали блокировать и задерживать платежи российским компаниям из-за санкций.