Трамп прокоментував події на Азові

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував атаку росіян на українські військові кораблі у Керченській протоці, інформує УНН на його коментар, наданий для американських медіа.

“Нам не подобається те, що там відбувається. У будь-якому разі нам не подобається ця ситуація. Сподіваюся, що ситуацію буде вирішено. Наскільки мені відомо, Європа не в захваті. Вони також над цим працюють. Ми спільно це вирішуємо”, — повідомив американський президент.

Нагадуємо, британське видання The Guardian опубліковало матеріал, пов’язаний з атакою російських прикордонників на кораблі ВМС України у Керченській протоці в якому відзначило реакцію американського президента на події біля узбережжя окупованого Криму. Автор тексту відзначив реакцію 45-го президента Сполучених Штатів, який на власному акаунті у Twitter писав повідомлення про НАТО під час подій на Азові.

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