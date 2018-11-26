Украинец Лень помог "Атланте" прервать серию поражений в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинский “бигмен” Алексей Лень в составе “Атланты Хокс” праздновал победу в матче НБА над “Шарлотт Хорнетс”, сообщает УНН.
Центровой сборной Украины вышел со скамейки запасных и за 15:24 отведенных минуты набрал 8 очков (2/3 двухочковые, 1/4 трехочковые, 1/2 штрафные), собрал 4 подбора при 1 передаче и 1 блок-шоте.
“Хокс” сумели вырвать положительный результат в домашней игре — 124:123.
Примечательно, что “Атланта” прервала свою серию из 8 подряд поражений и имеет 4 выигрыше в 20 матчах. В “Хорнетс” 9 побед и 10 проигрышей.