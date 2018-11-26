Українець Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український “бігмен” Олексій Лень у складі “Атланти Хокс” святкував перемогу в матчі НБА над “Шарлотт Хорнетс”, повідомляє УНН.
Центровий збірної України вийшов з лави запасних і за 15:24 відведених хвилини набрав 8 очок (2/3 двоочкові, 1/4 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання при 1 передачі і 1 блок-шоті.
“Хокс” зуміли вирвати позитивний результат у домашній грі — 124:123.
Примітно, що “Атланта” перервала свою серію із 8 поспіль поразок і має 4 виграші в 20 матчах. У “Хорнетс” 9 звитяг і 10 програшів.