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Українець Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок в НБА

Київ • УНН

 • 6716 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український “бігмен” Олексій Лень у складі “Атланти Хокс” святкував перемогу в матчі НБА над “Шарлотт Хорнетс”, повідомляє УНН.

Центровий збірної України вийшов з лави запасних і за 15:24 відведених хвилини набрав 8 очок (2/3 двоочкові, 1/4 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання при 1 передачі і 1 блок-шоті.

“Хокс” зуміли вирвати позитивний результат у домашній грі — 124:123.

Примітно, що “Атланта” перервала свою серію із 8 поспіль поразок і має 4 виграші в 20 матчах. У “Хорнетс” 9 звитяг і 10 програшів.

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