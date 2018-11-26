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Аптеки пытались заработать на программе "Доступные лекарства" - контроллеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В октябре текущего года в пяти областях Украины контролеры обнаружили факты завышения цен на лекарственные средства, которые входят в программу "Доступные лекарства". Об этом УНН рассказали в Госпродпотребслужбе.

Речь идет о завышении предельных снабженческо-сбытовых и торговых (розничных) надбавок и розничных цен в Волынской (3 субъекта хозяйствования), Кировоградской (1), Харьковской (5), Киевской (3) и Ивано-Франковской (3) областях.

Такая информация была получена на основании анализа 270 тыс. 175 цен на лекарственные средства.

"По результатам этой работы главные управления Госпродпотребслужбы в вышеупомянутых областях провели разъяснительную работу и рекомендовали субъектам хозяйствования привести цены на лекарственные средства в соответствие с требованиями действующего законодательства", - сообщили контролеры.

Контроллеры также сообщили, что действующее законодательство предусматривает установление предельных снабженческо-сбытовых надбавок в размере 10%, начисляемых к оптово-отпускной цене с учетом налогов и торговых (розничных) надбавок в размере 15%, начисляемых к закупочной цене с учетом налогов.

Напомним, с начала года аптечная корзина для украинцев подорожала на 6%.

По словам депутата Оксаны Корчинской, цены на лекарства завышают монополисты аптечного рынка.

Для борьбы с ними в Раде зарегистрировали так называемый аптечный законопроект №8591. Документ среди прочего предусматривает обязательное высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.

Против законопроекта выступили владельцы сетевых аптек.

Полную поддержку документу выразили фармацевты и провизоры, представляющие малый и средний аптечный бизнес.

Украинские Национальные Новости

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