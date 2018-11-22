Нардеп звинуватила “аптечних” монополістів у високих цінах на ліки

ukru
Ексклюзив
07:02 • 40733 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 191508 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 491523 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 476759 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 461910 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 459938 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 330156 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268170 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 528583 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178870 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.1 м/с
72 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 99238 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 89733 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 95200 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 87002 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 74950 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 40608 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 446143 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 528562 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 452802 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 402080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 173605 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 170366 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 170731 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 164955 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167874 перегляди
Актуальне
Нардеп звинуватила “аптечних” монополістів у високих цінах на ліки

Нардеп звинуватила “аптечних” монополістів у високих цінах на ліки

Київ • УНН

 • 11446 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вартість окремих ліків в Україні є вищою, аніж в Європейському союзі. Це стосується як імпортних ліків, так і препаратів вітчизняного виробництва. Про це у коментарі УНН повідомила член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, народний депутат Оксана Корчинська.

За її словами, високі ціни на ліки утримують монополісти аптечного ринку.

“Сьогодні в Україні майже всі іноземні ліки і частково ліки нашого виробництва дорожчі, ніж за кордоном. Наприклад, у порівнянні із Білоруссю. І ми з’ясували, у чому справа. Виявляється, що у нас в Україні діють чотири монополісти, кожен з яких володіє сотнею аптек.

Бізнес досить прибутковий, а його представники знахабніли настільки, що вимагають у виробників і дистриб’юторів передплату за медикаменти, які вони ще не реалізували, у межах 25–50%. Просто за те, що ці ліки з’являться на аптечних полицях. Більше того, ці монополісти повністю тримають ринок і змовляються у ціні. Це призводить до великих націнок, які платять українці”, — пояснила нардеп.

Аби ліки в Україні подешевшали, треба демонополізувати ринок, вважає Корчинська. Це можна зробити шляхом прийняття проекту ЗУ №8591, вважає нардеп.

Нагадаємо, законопроектом №8591 пропонується обмежити діяльність мережевих аптек, аби створити умови для розвитку малого та середнього аптечного бізнесу, чим забезпечити справедливу конкуренцію на ринку та зниження цін на ліки.

Представники мережевих аптек виступили категорично проти більшості норм “аптечного” закону, бажаючи зберегти свій вплив на ринок. Так, зокрема, вважають автори документу, які продовжують відстоювати свої пропозиції.

Серед них: обов’язкова вища профільна освіта для власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39