Нардеп звинуватила “аптечних” монополістів у високих цінах на ліки

За її словами, високі ціни на ліки утримують монополісти аптечного ринку.

“Сьогодні в Україні майже всі іноземні ліки і частково ліки нашого виробництва дорожчі, ніж за кордоном. Наприклад, у порівнянні із Білоруссю. І ми з’ясували, у чому справа. Виявляється, що у нас в Україні діють чотири монополісти, кожен з яких володіє сотнею аптек.

Бізнес досить прибутковий, а його представники знахабніли настільки, що вимагають у виробників і дистриб’юторів передплату за медикаменти, які вони ще не реалізували, у межах 25–50%. Просто за те, що ці ліки з’являться на аптечних полицях. Більше того, ці монополісти повністю тримають ринок і змовляються у ціні. Це призводить до великих націнок, які платять українці”, — пояснила нардеп.

Аби ліки в Україні подешевшали, треба демонополізувати ринок, вважає Корчинська. Це можна зробити шляхом прийняття проекту ЗУ №8591, вважає нардеп.

Нагадаємо, законопроектом №8591 пропонується обмежити діяльність мережевих аптек, аби створити умови для розвитку малого та середнього аптечного бізнесу, чим забезпечити справедливу конкуренцію на ринку та зниження цін на ліки.

Представники мережевих аптек виступили категорично проти більшості норм “аптечного” закону, бажаючи зберегти свій вплив на ринок. Так, зокрема, вважають автори документу, які продовжують відстоювати свої пропозиції.

Серед них: обов’язкова вища профільна освіта для власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.