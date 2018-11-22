Нардеп обвинила "аптечных" монополистов в высоких ценах на лекарства

По ее словам, высокие цены на лекарства удерживают монополисты аптечного рынка.

"Сегодня в Украине почти все иностранные лекарства и частично лекарства нашего производства дороже, чем за рубежом. Например, по сравнению с Беларусью. И мы выяснили, в чем дело. Оказывается, что у нас в Украине действуют четыре монополиста, каждый из которых обладает сотней аптек.

Бизнес достаточно прибыльный, а его представители обнаглели настолько, что требуют у производителей и дистрибьюторов предоплату за медикаменты, которые они еще не реализовали, в пределах 25-50%. Просто за то, что эти лекарства появятся на аптечных полках. Более того, эти монополисты полностью держат рынок и сговариваются в цене. Это приводит к большим наценкам, которые платят украинцы", - пояснила депутат.

Чтобы лекарства в Украине подешевели, надо демонополизировать рынок, считает Корчинская. Это можно сделать путем принятия проекта Закона Украины №8591, считает нардеп.

Напомним, законопроектом №8591 предлагается ограничить деятельность сетевых аптек, чтобы создать условия для развития малого и среднего аптечного бизнеса, чем обеспечить справедливую конкуренцию на рынке и снижение цен на лекарства.

Представители сетевых аптек выступили категорически против большинства норм "аптечного" закона, желая сохранить свое влияние на рынок. Так, в частности, считают авторы документа, которые продолжают отстаивать свои предложения.

Среди них: обязательное высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.