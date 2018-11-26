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Аптеки намагалися заробити на програмі "Доступні ліки" - контролери

Аптеки намагалися заробити на програмі "Доступні ліки" - контролери

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У жовтні поточного року у п’яти областях України контролери виявили факти завищення цін на лікарські засоби, які входять до програми "Доступні ліки". Про це УНН розповіли у Держпродспоживслужбі.

Йдеться, зокрема, про завищення граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та роздрібних цін у Волинській (3 суб'єкти господарювання), Кіровоградській (1), Харківській (5), Київській (3) та Івано-Франківській (3) областях.

Така інформація була отримана на підставі аналізу 270 тис. 175 цін на лікарські засоби.

"За результатами цієї роботи головні управління Держпродспоживслужби у вищезазначених областях провели роз'яснювальну роботу та рекомендували суб'єктам господарювання привести ціни на лікарські засоби у відповідність до вимог чинного законодавства", - повідомили контролери.

Контролери також поінформували, що чинне законодавство передбачає встановлення граничних постачальницько-збутових надбавок у розмірі 10%, що нараховуються до гуртово-відпускної ціни за урахуванням податків, та торговельних (роздрібних) надбавок в розмірі 15%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Нагадаємо, з початку року аптечний кошик для українців подорожчав на 6%.

За словами депутата Оксани Корчинської, ціни на ліки завищують монополісти аптечного ринку.

Для боротьби з ними в Раді зареєстрували так званий аптечний законопроект №8591. Документ серед іншого передбачає обов’язкову вищу профільну освіту для власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.

Проти законопроекту виступили власники мережевих аптек.

Повну підтримку документу висловили фармацевти та провізори, які представляють малий та середній аптечний бізнес.

Українські Національні Новини

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