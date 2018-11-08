Провізори та фармацевти заявили про свою підтримку "аптечного" закону

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Підприємці, аптекарі та фармацевти підтримують прийняття законопроекту №8591, метою якого є забезпечення економічної конкуренції на аптечному ринку та захист прав пацієнтів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова громадської організації "ФармРада" Олена Пруднікова, передає УНН.

"Ми, фізичні особи – підприємці, провізори та фармацевти здійснюємо діяльність у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Ми заявляємо про свою повну підтримку проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (реєстр. № 8591 від 12.07.2018 р.)", - написала вона.

Експерт зауважила, що малий аптечний бізнес вже багато років поспіль відчуває на собі тиск з боку аптечних мереж.

"Постійна дискримінація малого підприємництва на фармацевтичному ринку складається з багатьох аспектів, одним з яких є створення нерівних умов отримання прибутків від ведення бізнесу.

Так, аптечні мережі отримують прибуток не тільки від встановлення роздрібних надбавок на лікарські засоби, але й від виконання так званих маркетингових послуг, за які отримують від виробників від 5% до 30 % від обсягу закупівлі товару", - наголосила Пруднікова.

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Вона зауважила, що вказаний факт було встановлено Антимонопольним комітетом України та зафіксовано у звіті за результатами дослідження фармацевтичних ринків (за період 2014-го – перше півріччя 2016 року).

Нагадаємо, як писав УНН, у парламенті зареєстрований так званий "аптечний" законопроект, яким депутати пропонують обмежити діяльність мережевих аптек, аби створити умови для розвитку малого та середнього аптечного бізнесу, чим забезпечити справедливу конкуренцію на ринку та зниження цін на ліки.

Представники мережевих аптек виступили категорично проти більшості норм "аптечного" законопроекту, бажаючи зберегти свій вплив на ринку. Так, зокрема, вважають автори документу, які продовжують відстоювати свої пропозиції. Серед них: обов’язкова вища профільна освіта для власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.

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