Провізори та фармацевти заявили про свою підтримку "аптечного" закону

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Підприємці, аптекарі та фармацевти підтримують прийняття законопроекту №8591, метою якого є забезпечення економічної конкуренції на аптечному ринку та захист прав пацієнтів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова громадської організації "ФармРада" Олена Пруднікова, передає УНН.