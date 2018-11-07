АМКУ запідозрив українські аптеки у змові

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Декларація аптечних мереж про готовність відмовитися від маркетингових договорів може бути розцінена як змова. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Світлана Панаіотіді, передає УНН.

Зазначимо, що декларація про наміри відмовитися (з 1 січня 2019 року) від укладення маркетингових договорів та отримання будь-яких доходів від виробників лікарських засобів за надання маркетингових послуг була озвучена керівництвом низки аптечних мереж 5 листопада.

Тож Панаіотіді зазначила, що така “синхронність” аптечних мереж виглядає як змова.

“По-перше, я вже з нетерпінням чекаю першого січня, щоб подивитись на реалізацію декларації відмови від маркетингових договорів всіх мереж.

По-друге, цікаво в принципі, оскільки такий заклик виглядає як антиконкурентні узгоджені дії, інакше кажучи, змова аптек”, — прокоментувала вона.

Нагадаємо, вимогу скасувати маркетингові договори між аптекарями та фармвиробниками озвучили народні депутати. Для цього до парламенту внесли так званий “аптечний” законопроект №8591.

За оцінками експертів, маркетингові угоди та інші вимоги аптекарів до постачальників і виробників ліків спотворюють ціни на медпрепарати, завищуючи їх вартість до 50%.

Представники аптечного бізнесу тривалий час спростовували свої надприбутки за рахунок маркетингових угод. Але, врешті решт, своєю декларацією від 5 листопада, таки визнали їх існування і під тиском дискусій навколо “аптечного закону” заявили про наміри від них відмовитися.

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