Аптеки стали виключно бізнесом і не гарантують доступності ліків хворим - Богомолець
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Аптеки в Україні перетворилися на супермаркети. Ця сфера діяльності стала виключно бізнесовою, втративши основну свою мету – допомагати людям. Про це сьогодні під час засідання комітету з питань охорони здоров’я ВР зазначила голова комітету, народний депутат Ольга Богомолець, передає УНН.
“Сьогодні відбувається зміна цінностей і понять щодо здоров‘я людей. Аптека має бути тим місцем, де хвора людина може прийти та знайти собі порятунок. Але сьогодні аптеки стали виключно бізнесом. І коли ми говоримо про аптечні супермаркети — так, є аптечні супермаркети, де можна купувати креми, таблетки від застуди, памперси, а є ті місця, де мають відпускатися рецептурні препарати, які рятують людям життя і які мають бути доступними.
Так от сьогодні в Україні не залишилось місць, де людина може купити за доступною ціною те, що врятує їй життя”, — вважає політик.
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Таку думку з приводу діяльності аптечних установ в Україні Богомолець висловила під час дискусії стосовно законопроекту № 8591. Документ передбачає низку обмежень для мережевого аптечного бізнесу, який на переконання законодавців, монополізує ринок, чим знижує конкуренцію та отримує змогу підвищувати ціни на ліки для людей.
Представники аптечних мереж законопроект критикують та наголошують на тому, що він значно обмежить їх права.
Депутати ж, у свою чергу, як раз і вимагають зменшення впливу збоку мережевих аптек на формування цін на ліки, аби гарантувати їх більшу доступніть.
Як писав УНН, Головне науково-експертне управління ВР рекомендувало депутатам підтримати законопроект № 8591 у першому читанні.