Аптеки стали виключно бізнесом і не гарантують доступності ліків хворим - Богомолець

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Аптеки в Україні перетворилися на супермаркети. Ця сфера діяльності стала виключно бізнесовою, втративши основну свою мету – допомагати людям. Про це сьогодні під час засідання комітету з питань охорони здоров’я ВР зазначила голова комітету, народний депутат Ольга Богомолець, передає УНН.