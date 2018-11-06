Аптеки стали исключительно бизнесом и не гарантируют доступности лекарств больным - Богомолец
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Аптеки в Украине превратились в супермаркеты. Эта сфера деятельности стала исключительно бизнесовой, потеряв основную свою цель - помогать людям. Об этом сегодня во время заседания комитета по вопросам здравоохранения ВР отметила председатель комитета, народный депутат Ольга Богомолец, передает УНН.
"Сегодня происходит изменение ценностей и понятий в отношении здоровья людей. Аптека должна быть тем местом, где больной человек может прийти и найти себе спасение. Но сегодня аптеки стали исключительно бизнесом. И когда мы говорим об аптечных супермаркетах - да, есть аптечные супермаркеты, где можно покупать кремы, таблетки от простуды, памперсы, а есть те места, где должны отпускаться рецептурные препараты, что спасают людям жизнь и которые должны быть доступными.
Так вот сегодня в Украине не осталось мест, где человек может купить по доступной цене то, что спасет ему жизнь", - считает политик.
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Такое мнение по поводу деятельности аптечных учреждений в Украине Богомолец выразила во время дискуссии по законопроекту № 8591. Документ предусматривает ряд ограничений для сетевого аптечного бизнеса, который по мнению законодателей, монополизирует рынок, чем снижает конкуренцию и получает возможность повышать цены на лекарства для людей.
Представители аптечных сетей законопроект критикуют и отмечают, что он значительно ограничит их права.
Депутаты же, в свою очередь, как раз и требуют уменьшения влияния со стороны сетевых аптек на формирование цен на лекарства, чтобы гарантировать их большую доступность.
Как писал УНН, Главное научно-экспертное управление ВР рекомендовало депутатам поддержать законопроект № 8591 в первом чтении.