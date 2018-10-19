Парламент планує ухвалити “аптечний закон” до кінця року

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прийняття законопроекту №8591 є вкрай важливим з точки зору покращення конкуренції на роздрібному ринку лікарських засобів. Так, зокрема, вважає народний депутат, одна з ініціаторів документу Олександра Кужель, передає УНН.

За її словами, “аптечний закон” (№8591) має бути ухвалений до кінця року у першому читанні.

“Законопроект потрібно приймати терміново. Він на часі, оскільки ми бачимо, що на сьогодні на роздрібному ринку ліків існує недобросовісна конкуренція. Дуже професійно свою роботу виконує Ірина Сисоєнко, вона не буде тягнути, бо вона розуміє наслідки. І я дуже маю надію, що до Нового року ми приймемо законопроект у І читанні. ІІ читання відпрацюємо разом із ринком. Обов’язково відпрацюємо”, — заявила Кужель.

Висновок з приводу вказаного законопроекту вже підготувало Головне науково-експертне управління апарату ВРУ, нагадала Кужель.

“Відтак, тягнути немає часу. Бо потім, коли нас із вами як споживачів втягнуть у руйнацію усією фармацевтичної промисловості, ми будемо кусати лікті. Це дорога в один кінець”, — резюмувала народний депутат.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, думки експертів з приводу “аптечного закону” (8591) дуже різняться. Одні переконують у тому, що він спрямований проти монополій аптечних мереж на ринку, інші говорять про ймовірні негативні наслідки документу для малого та середнього бізнесу.

Також нагадаємо, законопроект, серед іншого, передбачає запровадження географічних обмежень на розміщення аптечних закладів та обов’язковість вищої фармосвіти для власників аптек.

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