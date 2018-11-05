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Депутати змусили аптекарів відмовитися від штучного завищення цін на ліки

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Аптекарі готові відмовитися від маркетингових договорів, які, за оцінками експертів, завищують вартість ліків до 50%. Про це на прес-конференції заявив Голова правління спілки “Аптечна професійна асоціація України” (АПАУ) Ігор Червоненко, передає УНН.

“Що стосується можливого негативного впливу на ціни препаратів через роботу власників аптек за маркетинговими договорами, вони готові відмовитися від маркетингових договорів взагалі, якщо це потрібно державі для зниження вартості препаратів”, — заявив він.

Нагадаємо, вимогу скасувати маркетингові договори між аптекарями і фармацевтами ініціювали народні депутати в законопроекті № 8591 про внесення змін до Закону “Про лікарські засоби” щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За оцінками експертів, маркетингові угоди та інші вимоги аптекарів до постачальників та виробників ліків, спотворюють ціни на медпрепарати, завищуючи їх вартість до 50%.

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