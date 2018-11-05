Депутаты заставили аптекарей отказаться от искусственного завышения цен на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Аптекари готовы отказаться от маркетинговых договоров, которые, по оценкам экспертов, завышают стоимость лекарств до 50%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления союза "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Игорь Червоненко, передает УНН.
"Что касается возможного негативного влияния на цены препаратов из-за работы владельцев аптек по маркетинговым договорам, они готовы отказаться от маркетинговых договоров вообще, если это нужно государству для снижения стоимости препаратов", - заявил он.
Напомним, требование отменить маркетинговые договоры между аптекарями и фармацевтами инициировали народные депутаты в законопроекте № 8591 о внесении изменений в Закон "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами.
По оценкам экспертов, маркетинговые соглашения и другие требования аптекарей к поставщикам и производителям лекарств, искажают цены на медпрепараты, завышая их стоимость до 50%.