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АМКУ заподозрил украинские аптеки в сговоре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Декларация аптечных сетей о готовности отказаться от маркетинговых договоров может быть расценена как заговор. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди, передает УНН.

Отметим, что декларация о намерениях отказаться (с 1 января 2019 года) от заключения маркетинговых договоров и получения каких-либо доходов от производителей лекарственных средств по оказанию маркетинговых услуг была озвучена руководством ряда аптечных сетей 5 ноября.

Поэтому Панаиотиди отметила, что такая “синхронность” аптечных сетей выглядит как заговор.

“Во-первых, я уже с нетерпением жду первого января, чтобы посмотреть на реализацию декларации отказа от маркетинговых договоров всех сетей.

Во-вторых, интересно в принципе, поскольку такой призыв выглядит как антиконкурентные согласованные действия, иначе говоря, заговор аптек”, — прокомментировала она.

Напомним, требование отменить маркетинговые договоры между аптекарями и фармпроизводителями озвучили народные депутаты. Для этого в парламент внесли так называемый “аптечный” законопроект №8591.

По оценкам экспертов, маркетинговые соглашения и другие требования аптекарей к поставщикам и производителям лекарств искажают цены на медпрепараты, завышая их стоимость до 50%.

Представители аптечного бизнеса долгое время опровергали свои сверхприбыли за счет маркетинговых соглашений. Но, в конце концов, своей декларацией от 5 ноября таки признали их существование и под давлением дискуссий вокруг “аптечного закона” заявили о намерениях от них отказаться.

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