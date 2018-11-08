Провизоры и фармацевты заявили о своей поддержке "аптечного" закона

"Мы, физические лица - предприниматели, провизоры и фармацевты осуществляем деятельность в сфере розничной торговли лекарственными средствами. Мы заявляем о своей полной поддержке проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами" (реестр. № 8591 от 12.07.2018 г.)", - написала она.

Эксперт отметила, что малый аптечный бизнес уже много лет испытывает на себе давление со стороны аптечных сетей.

"Постоянная дискриминация малого предпринимательства на фармацевтическом рынке состоит из многих аспектов, одним из которых является создание неравных условий получения доходов от ведения бизнеса.

Так, аптечные сети получают прибыль не только от установления розничных надбавок на лекарственные средства, но и от выполнения так называемых маркетинговых услуг, за которые получают от производителей от 5% до 30% от объема закупки товара", - отметила Прудникова.

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Она отметила, что указанный факт был установлен Антимонопольным комитетом Украины и зафиксирован в отчете по результатам исследования фармацевтических рынков (за период 2014-го - первое полугодие 2016 года).

Напомним, как писал УНН, в парламенте зарегистрирован так называемый "аптечный" законопроект, которым депутаты предлагают ограничить деятельность сетевых аптек, чтобы создать условия для развития малого и среднего аптечного бизнеса, чем обеспечить справедливую конкуренцию на рынке и снижение цен на лекарства.

Представители сетевых аптек выступили категорически против большинства норм "аптечного" законопроекта, желая сохранить свое влияние на рынке. Так, в частности, считают авторы документа, которые продолжают отстаивать свои предложения. Среди них: обязательное высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.