Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

За последние два дня границу пересекло по 80 тысяч человек, примерно поровну разделяясь между въездом и выездом из Украины. В рабочие дни объем пассажиропотока составляет 80-85 тысяч человек, а на выходных эта цифра возрастает до примерно 95 тысяч. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Если говорить об общем пассажиропотоке по всей границе, то мы не отмечаем уменьшение количества пересечений границы. Если сравнивать ежедневный пропуск, то за последние два дня границу пересекли по 80 тысяч человек - заявил Демченко.

По словам Демченко 80 тысяч человек в динамике - это 50 на 50. То есть, если 80 тысяч за сутки пересекли границу, то 40 последовало на выезд из Украины, а остальные 40 на въезд в Украину.

В будние дни пассажиропоток в целом держится 80-85 тысяч человек в сутки. В выходные он больше и колеблется где-то на уровне 95 тысяч - отметил спикер.

Напомним

В 2023 году пассажиропоток увеличился на 5%, а пересечение границы транспортными средствами - на 3%, при этом было зафиксировано 33,5 миллиона пересечений границы.