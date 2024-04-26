Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - ДемченкоЭксклюзив
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
В будние дни объем пассажиропотока составляет 80-85 тысяч человек, а на выходных эта цифра возрастает до примерно 95 тысяч.
В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны
22 страны, не являющиеся членами НАТО, уже присоединились к формату "Рамштайн" по оказанию военной помощи Украине, и ожидается, что к нему присоединится еще больше стран благодаря растущей поддержке Украины.
За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартиры и машины на миллионы - НАПК
За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартир и машин на миллионы - НАПК.
ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в Москве, который принадлежал министерству обороны россии.
Румынская Православная Церковь приветствует молдавских священников, желающих присоединиться к ней
Румынская православная церковь приглашает молдавских священников присоединиться к ней, поскольку война россии в Украине ставит их перед моральным выбором; при том, что будущее Молдовы зависит от Европы.
Тепло и без жары: синоптики рассказали, каким будет май
В мае среднемесячная температура ожидается на уровне 15-18°C, что на 1-1,5°C выше нормы, а осадков выпадет 35-76 мм, что в пределах нормы.
Уровень воды в Днепре в пределах Киева существенно снизился - КГВА
За последние два дня уровень воды в Днепре в пределах Киева значительно снизился - на 122 см, что позволило снять первый уровень опасности и ликвидировать угрозу подтопления.
Лубинец о возвращении украинских детей: "Мы не имеем face-to-face переговоров с россиянами"
Украина отрицает личные встречи с россиянами по освобождению украинских детей. Катар ведет переговоры с представителями россии, однако, украинская сторона не присутствует во время этих встреч.
Блинкен: россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая
Блинкен предупредил Китай, что поддержка российского вторжения в Украину угрожает европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы удержать Иран и Северную Корею от дестабилизирующего поведения.
Украинская разведка уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в москве - источники
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который использовался для логистики и эвакуации на аэродроме "Остафьево" в Москве.