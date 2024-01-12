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У 2023 році пасажиропотік зріс на 5% - Демченко

У 2023 році пасажиропотік зріс на 5% - Демченко

Київ • УНН

 • 25392 перегляди

У 2023 році пасажиропотік збільшився на 5%, а перетин кордону транспортними засобами - на 3%, при цьому було зафіксовано 33,5 мільйона перетинів кордону.

Торік пасажиропотік зріс на 5% у порівнянні з 2022 роком. На 3% збільшилась кількість транспортних засобів, які перетнули кордон за 2023 рік. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Попри все ми бачимо, що пасажиропотік залишається досить динамічним. Якщо порівнювати з 2022 роком, то він навпаки навіть зріс. На 5% - це ми бачимо зростання по пасажиропотоку й на 3% це збільшення кількості транспортних засобів, які перетнули кордон за 2023 рік

- розповів Демченко.

За його словами, у 2023 році кордон перетнуло близько 33,5 млн осіб.

"Якщо говорити про людей безпосередньо, про пасажиропотік, то у 2023 році кордон перетнуло близько 33,5 млн  осіб, і власне у 2022 році ця кількість була на 5% менша, але немає переваги ні виїзду громадян, ні в’їзду. Фактично у відсотковому співвідношенні це 50 на 50", - сказав Демченко.  

На уточнююче запитання 33,5 млн осіб, чи разів, Демченко відповів:

"Ми говоримо про кількість перетину кордону, тобто разів".

Доповнення

В грудні 2023 року Демченко заявляв, що відтоку чоловіків з України немає. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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