В 2023 году пассажиропоток вырос на 5% - Демченко

В прошлом году пассажиропоток вырос на 5% по сравнению с 2022 годом. На 3% увеличилось количество транспортных средств, которые пересекли границу за 2023 год. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Несмотря на все мы видим, что пассажиропоток остается достаточно динамичным. Если сравнивать с 2022 годом, то он наоборот даже вырос. На 5% - это мы видим рост по пассажиропотоку и на 3% это увеличение количества транспортных средств, которые пересекли границу за 2023 год - рассказал Демченко.

По его словам, в 2023 году границу пересекло около 33,5 млн человек.

"Если говорить о людях непосредственно, о пассажиропотоке, то в 2023 году границу пересекло около 33,5 млн человек, и собственно в 2022 году это количество было на 5% меньше, но нет преимущества ни выезда граждан, ни въезда. Фактически в процентном соотношении это 50 на 50", - сказал Демченко.

На уточняющий вопрос 33,5 млн человек, или раз, Демченко ответил:

"Мы говорим о количестве пересечения границы, то есть раз".

Дополнение

В декабре 2023 года Демченко заявлял, что оттока мужчин из Украины нет.