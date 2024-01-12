В 2023 году пассажиропоток вырос на 5% - Демченко
В 2023 году пассажиропоток увеличился на 5%, а пересечение границы транспортными средствами - на 3%, при этом было зафиксировано 33,5 миллиона пересечений границы.
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
Кирилла Кернеса не могут судить за якобы торговлю наркотиками из-за истечения срока давности, утверждает адвокат Денис Цыпин. Уголовные дела в Одессе часто закрывают именно по этой причине.
Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света
Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол
Украина продолжает получать военную помощь США, при этом посол Маркарова отметила насущную потребность в большем количестве оружия и роль Конгресса в принятии новых законопроектов о финансировании.
"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене
Десять стран во главе с США и Великобританией нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, подтверждая свое право на самооборону от непрекращающихся нападений в Красном море.
США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом
Помощь США Украине приостановлена в ожидании одобрения Конгрессом нового финансирования на фоне усиления российских атак.
россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА
Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.
Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома
Российские войска нанесли 47 ударов по Запорожской области, повредив здания, но не вызвав жертв.
Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета
Российские войска дважды обстреляли Сумскую область из артиллерии и миномета.
россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области
Российские войска нанесли два удара КАБами по Харьковской области, без жертв; было обстреляно более 12 населенных пунктов.