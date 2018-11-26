ДТП в Харькове: подруга Зайцевой отказалась от претензий к ней

Отметим, что в комментарии УНН адвокат пострадавшей Елена Цимбалистенко сообщила, что Ковалевой был возмещен ущерб.

"Ей полностью было возмещено ущерб, и у нее нет претензий к Зайцевой морального и материального характера", - сообщила адвокат.

А сегодня во время судебного заседания судья сообщил, что в канцелярию суда поступило заявление от Ковалевой о том, что она не имеет претензий к Зайцевой.

Кроме того, сегодня на заседание не явилась эксперт, которая проводивла дополнительную экспертизу. По словам судьи, на адрес суда поступило сообщение о том, что эксперт находится на больничном.

Адвокат Зайцевой ходатайствовала о приобщении к материалам дела ряда документов, а именно выписки из истории болезни о состоянии здоровья Зайцевой, справки о состоянии ее здоровья, расписки и платежные документы о перечислении семьей Зайцевой средств пострадавшим, а также скриншот с сайта о продаже автомобиля другого обвиняемого Геннадия Дронова Volkswagen Touareg, которым он руководил во время ДТП.

Как сообщал УНН, от претензий к Зайцевой отказались двое пострадавших.

Ранее сообщалось, что 7 ноября суд продолжил содержание под стражей Зайцева и Дронова еще на два месяца - до 5 января.

Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.