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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93536 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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ДТП в Харькове: подруга Зайцевой отказалась от претензий к ней

ДТП в Харькове: подруга Зайцевой отказалась от претензий к ней

Киев  •  УНН

 • 14498 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В канцелярию Киевского райсуда Харькова поступило заявление от одной из пострадавших в результате ДТП на улице Сумская, пассажирки автомобиля Lexus, Марины Ковалевой о том, что она не имеет претензий к обвиняемой Елене Зайцевой, передает корреспондент УНН.

Отметим, что в комментарии УНН адвокат пострадавшей Елена Цимбалистенко сообщила, что Ковалевой был возмещен ущерб.

"Ей полностью было возмещено ущерб, и у нее нет претензий к Зайцевой морального и материального характера", - сообщила адвокат.

А сегодня во время судебного заседания судья сообщил, что в канцелярию суда поступило заявление от Ковалевой о том, что она не имеет претензий к Зайцевой.

Кроме того, сегодня на заседание не явилась эксперт, которая проводивла дополнительную экспертизу. По словам судьи, на адрес суда поступило сообщение о том, что эксперт находится на больничном.

Адвокат Зайцевой ходатайствовала о приобщении к материалам дела ряда документов, а именно выписки из истории болезни о состоянии здоровья Зайцевой, справки о состоянии ее здоровья, расписки и платежные документы о перечислении семьей Зайцевой средств пострадавшим, а также скриншот с сайта о продаже автомобиля другого обвиняемого Геннадия Дронова Volkswagen Touareg, которым он руководил во время ДТП.

Как сообщал УНН, от претензий к Зайцевой отказались двое пострадавших.

Ранее сообщалось, что 7 ноября суд продолжил содержание под стражей Зайцева и Дронова еще на два месяца - до 5 января.

Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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