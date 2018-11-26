ДТП у Харкові: подруга Зайцевої відмовилася від претензій до неї

Зазначимо, що у коментарі УНН адвокат постраждалої Олена Цимбалістенко повідомила, що Ковальовій було відшкодовано збиток.

"Їй повністю було відшкодовано збиток, і у неї немає претензій до Зайцевої морального та матеріального характеру", - повідомила адвокат.

А сьогодні під час судового засідання суддя сповістив, що до канцелярії суду надійшла заява від Ковальової щодо того, що вона не має претензій до Зайцевої.

Крім того, сьогодні на засідання не з'явилася експерт, яка проводила додаткову експертизу. За словами судді, на адресу суду надійшло повідомлення про те, що експерт перебуває на лікарняному.

Адвокат Зайцевої клопотала про долучення до матеріалів справи низки документів, а саме виписки з історії хвороби стосовно стану здоров'я Зайцевої, довідки про стан її здоров'я, розписки та платіжні документи щодо перерахування родиною Зайцевої коштів потерпілим, а також скріншот із веб-сайту щодо продажу автомобіля іншого обвинуваченого Геннадія Дронова Volkswagen Touareg, яким він керував під час ДТП.

Як повідомляв УНН, від претензій до Зайцевої відмовилися двоє постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада суд продовжив тримання під вартою Зайцева та Дронова ще на два місяці – до 5 січня.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.