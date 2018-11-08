ДТП у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Один з постраждалих у резонансній ДТП у центрі Харкова відмовився від претензій до обвинуваченої Олени Зайцевої. Про це у коментарі УНН повідомив один з адвокатів Зайцевої Євгеній Мельниченко.
"Один із потерпілих повністю відмовився від претензій і цивільного позову в частині до Зайцевої. У матеріалах справи це є", – зазначив Мельниченко.
Водночас він відмовився називати прізвище постраждалого, пояснивши, що "треба запитувати згоди самого потерпілого на це".
Як повідомляв УНН, на засіданні у справі ДТП у центрі Харкова суд продовжив термін тримання під вартою Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня. Крім того, до суду надійшли результати додаткової експертизи.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
У квітні цього року від претензій до Зайцевої відмовилася інша постраждала – Жанна Власенко, яка на момент ДТП була вагітна. Обвинувачена добровільно відшкодувала постраждалій завдані збитки в розмірі 100 тис. грн.