ДТП у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Один з постраждалих у резонансній ДТП у центрі Харкова відмовився від претензій до обвинуваченої Олени Зайцевої. Про це у коментарі УНН повідомив один з адвокатів Зайцевої Євгеній Мельниченко.