ДТП в Харькове: еще один пострадавший отказался от претензий к Зайцевой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Один из пострадавших в резонансном ДТП в центре Харькова отказался от претензий к обвиняемой Елене Зайцевой. Об этом в комментарии УНН сообщил один из адвокатов Зайцевой Евгений Мельниченко.
"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска в части к Зайцевой. В материалах дела это есть", – отметил Мельниченко.
Вместе с тем он отказался называть фамилию пострадавшего, пояснив, что "нужно спрашивать согласия самого потерпевшего на это".
Как сообщал УНН, на заседании по делу ДТП в центре Харькова суд продлил срок содержания под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января. Кроме того, в суд пришли результаты дополнительной экспертизы.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября прошлого года в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
В апреле этого года от претензий к Зайцевой отказалась другая пострадавшая – Жанна Власенко, которая на момент ДТП была беременна. Обвиняемая добровольно возместила пострадавшей причиненный ущерб в размере 100 тыс. грн.