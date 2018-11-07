ДТП у центрі Харкова: Зайцевій і Дронову продовжили арешт до 5 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Київський райсуд Харкова, який розглядає кримінальне провадження щодо резонансної ДТП у центрі міста, отримав результати додаткової експертизи. Крім того, на засіданні було ухвалено рішення про продовження запобіжного заходу обом обвинуваченим – Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, суд отримав результати додаткової експертизи. Прокуратура ознайомилася з документом.
"Ця експертиза підтвердила інкриміновані порушення. Також експерти графічно визначили кордон перехрестя", – зазначили у прес-службі.
Крім того, сьогодні суд розглядав клопотання про продовження запобіжного заходу обом обвинуваченим – Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Їх захисники наполягали на домашньому арешті. Однак суд продовжив підозрюваним термін тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці – до 5 січня.
Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.
Як повідомляв УНН, суд призначив додаткову експертизу у справі про смертельну ДТП за клопотанням захисту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.