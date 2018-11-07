ДТП в центре Харькова: Зайцевой и Дронову продлили арест до 5 января
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Киевский райсуд Харькова, который рассматривает уголовное производство в отношении резонансного ДТП в центре города, получил результаты дополнительной экспертизы. Кроме того, на заседании было принято решение о продлении меры пресечения обоим обвиняемым - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, суд получил результаты дополнительной экспертизы. Прокуратура ознакомилась с документом.
"Эта экспертиза подтвердила инкриминируемые нарушения. Также эксперты графически определили границу перекрестка", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, сегодня суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения обоим обвиняемым – Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Их защитники настаивали на домашнем аресте. Однако суд продлил подозреваемым срок содержания под стражей без права на залог еще на два месяца – до 5 января.
Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.
Как сообщал УНН, суд назначил дополнительную экспертизу по делу о смертельной ДТП по ходатайству защиты водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.