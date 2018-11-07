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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107407 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152843 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146643 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137495 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 128707 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172761 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ДТП в центре Харькова: Зайцевой и Дронову продлили арест до 5 января

ДТП в центре Харькова: Зайцевой и Дронову продлили арест до 5 января

Киев  •  УНН

 • 18576 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Киевский райсуд Харькова, который рассматривает уголовное производство в отношении резонансного ДТП в центре города, получил результаты дополнительной экспертизы. Кроме того, на заседании было принято решение о продлении меры пресечения обоим обвиняемым - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, суд получил результаты дополнительной экспертизы. Прокуратура ознакомилась с документом.

"Эта экспертиза подтвердила инкриминируемые нарушения. Также эксперты графически определили границу перекрестка", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения обоим обвиняемым – Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Их защитники настаивали на домашнем аресте. Однако суд продлил подозреваемым срок содержания под стражей без права на залог еще на два месяца – до 5 января.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

Как сообщал УНН, суд назначил дополнительную экспертизу по делу о смертельной ДТП по ходатайству защиты водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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