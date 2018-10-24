ДТП у центрі Харкова: суд призначив додаткову експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Київський райсуд Харкова, де сьогодні продовжують розглядати кримінальне провадження про смертельну ДТП на вулиці Сумській, призначив додаткову експертизу, передає кореспондент УНН.
Додаткова експертиза була призначена за клопотанням захисту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.
За словами кореспондента, експертиза має встановити: чи можна визначити межі перехрестя; чи можливо графічно позначити стоп-лінію; де саме, за правилами дорожнього руху, мав зупинитися Volkswagen Touareg.
Як стало відомо, проводити еспертизу будуть фахівці Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса Міністерства юстиції України.
Зазначимо, що суддя запропонував провести експертизу в найкоротші строки, а саме до 2 листопада.
Наступне засідання призначено на 7 листопада о 15:00.
Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.
Ще один фігурант ДТП Геннадій Дронов вже розповів свою версію подій. Так, він заявив, що не визнає свою провину. При цьому, Дронов зазначив, що не пам'ятає механізму ДТП.