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ДТП в центре Харькова: суд назначил дополнительную экспертизу

ДТП в центре Харькова: суд назначил дополнительную экспертизу

Киев  •  УНН

 • 13116 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Киевский райсуд Харькова, где сегодня продолжают рассматривать уголовное производство о смертельном ДТП на улице Сумской, назначил дополнительную экспертизу, передает корреспондент УНН.

Дополнительная экспертиза была назначена по ходатайству защиты водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

По словам корреспондента, экспертиза должна установить: можно ли определить границы перекрестка; возможно ли графически обозначить стоп-линию; где именно, по правилам дорожного движения, должен был остановиться Volkswagen Touareg.

Как стало известно, проводить еспертизу будут специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Министерства юстиции Украины.

Отметим, что судья предложил провести экспертизу в кратчайшие сроки, а именно до 2 ноября.

Следующее заседание назначено на 7 ноября в 15:00.

Как сообщал УНН, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Еще один фигурант ДТП Геннадий Дронов уже рассказал свою версию событий. Так, он заявил, что не признает свою вину. При этом, Дронов отметил, что не помнит механизма ДТП.

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