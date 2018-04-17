Смертельна ДТП у Харкові: одна з постраждалих відмовилася від претензій до Зайцевої

ХАРКІВ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання у Київському райсуді Харкова у справі резонансної ДТП на вул. Сумська суддя отримав заяву від постраждалої Жанни Власенко, у якій йдеться, що Власенко не має претензій до підсудної Олени Зайцевої. Самої Жанни на судовому засіданні не було, проте кореспонденту УНН вдалося зв'язатися з нею телефоном.