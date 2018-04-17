Смертельна ДТП у Харкові: одна з постраждалих відмовилася від претензій до Зайцевої
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання у Київському райсуді Харкова у справі резонансної ДТП на вул. Сумська суддя отримав заяву від постраждалої Жанни Власенко, у якій йдеться, що Власенко не має претензій до підсудної Олени Зайцевої. Самої Жанни на судовому засіданні не було, проте кореспонденту УНН вдалося зв'язатися з нею телефоном.
Так, у заяві постраждалої, яка на момент ДТП була вагітна, йдеться, що обвинувачена водійка Lexus Олена Зайцева добровільно відшкодувала постраждалій завдані збитки в розмірі 100 тис. грн, і тепер у Власенко немає претензій до підсудної.
"Гроші ми взяли, бо потрібні на реабілітацію та дитину. Це найважливіше зараз для мене. Моральних претензій немає, бо водіїв (Олену Зайцеву та Геннадія Дронова) я не ненавиджу. Але вони мають відповісти за законом, а це вже залежить тільки від судді", - зазначила УНН постраждала у кривавій ДТП Жанна Власенко.
Раніше постраждала заявляла, що гроші від родини Зайцевих не візьме.
Наступне засідання по справі заплановано на 24 квітня.
Нагадаємо, 18 жовтня минулого року у центрі міста Харкова сталася трагічна ДТП. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.
Наразі суд вже допитав всіх потерпілих, частину свідків та водійку Lexus. Зайцева визнала свою провину, а от водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов провину не визнає та обіцяє давати показання після всіх свідків.