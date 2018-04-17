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Смертельное ДТП в Харькове: одна из пострадавших отказалась от претензий к Зайцевой

Киев • УНН

 • 17198 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во время сегодняшнего заседания в Киевском райсуде Харькова по делу резонансного ДТП на ул. Сумская судья получил заявление от пострадавшей Жанны Власенко, в котором говорится, что Власенко не имеет претензий к подсудимой Елене Зайцевой. Самой Жанны на судебном заседании не было, однако корреспонденту УНН удалось связаться с ней по телефону.

Смертельное ДТП в Харькове: одна из пострадавших отказалась от претензий к Зайцевой

Так, в заявлении пострадавшей, которая на момент ДТП была беременна, говорится, что обвиняемая водитель Lexus Елена Зайцева добровольно возместила пострадавшей причиненный ущерб в размере 100 тыс. грн, и теперь у Власенко нет претензий к подсудимой.

"Деньги мы взяли, потому что нужны на реабилитацию и ребенка. Это самое важное сейчас для меня. Моральных претензий нет, потому что водителей (Елену Зайцеву и Геннадия Дронова) я не ненавижу. Но они должны ответить по закону, а это уже зависит только от судьи", - отметила УНН пострадавшая в кровавом ДТП Жанна Власенко.

Ранее пострадавшая заявляла, что деньги от семьи Зайцевых не возьмет.

Следующее заседание по делу запланировано на 24 апреля.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошла трагическая ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Сейчас суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus. Зайцева признала свою вину, а вот водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.

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