30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

Сегодня, 30 апреля, любители музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Международного дня джаза, который был основан ЮНЕСКО в 2011 году, пишет УНН.

Уникальный музыкальный стиль, основанный на импровизации, возникший в США во времена рабовладения, получил название "джаз". Глубокие корни его лежат в музыкальных и культурных традициях африканского континента, но значительное влияние на формирование джаза оказала и европейская музыка.

Родиной джаза считается Новый Орлеан, а созданием одного из первых джаз-бэндов музыкальный мир обязан корнетисту Бадди Болдену.

Джаз быстро нашел поклонников по всей стране - он звучал на пароходах, которые курсировали по Миссисипи, в поездах с гастролирующими музыкальными коллективами, на радио. 1920-е годы в США принято называть эпохой джаза, и именно тогда появилась система игры, получившая название "свинг".

С началом популярности рок-н-ролла в 1960-х годах джазовые клубы начали закрываться, а музыканты теряли работу. В стремлении улучшить ситуацию и расширить границы стиля некоторые музыканты начали добавлять к джазу элементы рок-н-ролла - так возник фьюжн-джаз.

Люди, которые хотят поразить окружающих своим образом сегодня могут приобщиться ко Дню прически.

Это событие не столько о самой прическе, а сколько об изысканных парикмахерах - профессионалах свои дела, которые могут подобрать прическу для человека, чтобы максимально подчеркнуть его индивидуальность.

Также сегодня можно присоединиться к Всемирному дню мобильности и доступности.

Разница между этими двумя понятиями проста: мобильность - это то, как далеко вы можете пройти за определенный промежуток времени. Доступность - это то, куда вы можете добраться за это время.

Транспортная мобильность предоставляет людям больше возможностей для выполнения основных задач за пределами домашнего окружения

Доступность в первую очередь обеспечивают телекоммуникации и службы доставки.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола Иакова.

Согласно преданию, Иакова называли сыном Иосифа-Обручника от первой жены. Он был одним из ближайших сподвижников Иисуса Христа.

Через некоторое время после смерти Сына Господня Иаков стал епископом Иерусалима. Был жестоко убит язычниками.

Именины 30 апреля празднуют Яков, Василий, Максим.