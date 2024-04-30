30 квітня: Міжнародний день джазу, День зачіски

Сьогодні, 30 квітня, любителі музики у всьому світі можуть долучитися до святкування Міжнародного дня джазу, який був започаткований ЮНЕСКО у 2011 році, пише УНН.

Унікальний музичний стиль, заснований на імпровізації, який виник в США в часи рабовласництва, отримав назву "джаз". Глибоке коріння його полягає в музичних і культурних традиціях африканського континенту, але значний вплив на формування джазу здійснила й європейська музика.

Батьківщиною джазу вважається Новий Орлеан, а створенням одного з перших джаз-бендів музичний світ завдячує корнетисту Бадді Болдену.

Джаз швидко знайшов прихильників по всій країні — він звучав на пароплавах, які курсували по Міссісіпі, в потягах з гастролюючими музичними колективами, на радіо. 1920-ті роки в США прийнято називати епохою джазу, і саме тоді з’явилася система гри, яка отримала назву "свінг".

З початком популярності рок-н-ролу в 1960-х роках джазові клуби почали закриватися, а музиканти втрачали роботу. В прагненні покращити ситуацію та розширити межі стилю деякі музиканти почали додавати до джазу елементи рок-н-ролу — так виник ф’южн-джаз.

Люди, які хочуть вразити оточуючих своїм образом сьогодні можуть долучитися до Дня зачіски.

Це подія не стільки про саму зачіску, а скільки про вишуканих перукарів – професіоналів свої справи, які можуть підібрати зачіску для людини, щоб максимально підкреслити її індивідуальність.

Також сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня мобільності та доступності.

Різниця між цими двома поняттями проста: Мобільність - це те, як далеко ви можете пройти за певний проміжок часу. Доступність - це те, до чого ви можете дістатися за цей час.

Транспортна мобільність надає людям більше можливостей для виконання основних завдань за межами домашнього оточення

Доступність у першу чергу забезпечують телекомунікації та служби доставки.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Якова.

Згідно переказу, Якова називали сином Йосипа-Обручника від першої дружини. Він був одним з найближчих сподвижників Ісуса Христа.

За деякий час після смерті Сина Господнього Яків став єпископом Єрусалима. Був жорстоко вбитий язичниками.

Іменини 30 квітня святкують Яків, Василь, Максим.