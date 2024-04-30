Норвегия выделит на поддержку Украины более 600 миллионов долларов

Норвегия увеличит поддержку Украины в 2024 году на 7 миллиардов норвежских крон. Это более 600 миллионов долларов. Об этом сообщает VG, передает УНН.

Детали

Как пояснил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, 6 млрд крон из этой суммы пойдут в основном на средства ПВО. Еще миллиард направят на другую, гражданскую, поддержку.

Таким образом, общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году достигнет 22 млрд крон.

Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

Председатель Комитета по иностранным делам норвежского парламента Ине Эриксен Сорейде отметила, что увеличение поддержки является абсолютно необходимым и абсолютно правильным.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Норвегию за ее вклад в поддержку Сил обороны на своей странице в X.

Я благодарен правительству Норвегии за решение увеличить поддержку Украины на 600 миллионов долларов в этом году. (...) Очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим наивысшим приоритетом для защиты жизни людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время - заявил глава государства.

Напомним,

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что его страна выделит миллиарды на новые системы противовоздушной обороны для Украины из-за насущной потребности в помощи против российских ракетных и беспилотных атак.