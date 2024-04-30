Норвегія виділить на підтримку України понад 600 мільйонів доларів

Норвегія збільшить підтримку України у 2024 році на 7 мільярдів норвезьких крон. Це більш як 600 мільйонів доларів. Про це повідомляє VG, передає УНН.

Деталі

Як пояснив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО. Ще мільярд спрямують на іншу, цивільну, підтримку.

Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році досягне 22 млрд крон.

Норвегія виділяє 13,7 млн дол. на обслуговування танків Leopard для України

Голова Комітету із закордонних справ норвезького парламенту Іне Еріксен Сорейде наголосила, що збільшення підтримки є абсолютно необхідним і абсолютно правильним.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Норвегії за її вклад у підтримку Сил оборони на своїй сторінці в X.

Я вдячний уряду Норвегії за рішення збільшити підтримку України на 600 мільйонів доларів цього року. (...) Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час