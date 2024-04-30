Норвегія виділить на підтримку України понад 600 мільйонів доларів
Київ • УНН
Норвегія збільшить свою підтримку Україні на 7 млрд норвезьких крон ($600 млн) у 2024 році, з яких 6 млрд норвезьких крон буде спрямовано на протиповітряну оборону, а 1 млрд норвезьких крон - на іншу цивільну підтримку, в результаті чого загальний обсяг норвезької допомоги Україні у 2024 році становитиме 22 млрд норвезьких крон.
Норвегія збільшить підтримку України у 2024 році на 7 мільярдів норвезьких крон. Це більш як 600 мільйонів доларів. Про це повідомляє VG, передає УНН.
Деталі
Як пояснив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО. Ще мільярд спрямують на іншу, цивільну, підтримку.
Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році досягне 22 млрд крон.
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Голова Комітету із закордонних справ норвезького парламенту Іне Еріксен Сорейде наголосила, що збільшення підтримки є абсолютно необхідним і абсолютно правильним.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вже подякував Норвегії за її вклад у підтримку Сил оборони на своїй сторінці в X.
Я вдячний уряду Норвегії за рішення збільшити підтримку України на 600 мільйонів доларів цього року. (...) Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його країна виділить мільярди на нові системи протиповітряної оборони для України через нагальну потребу в допомозі проти російських ракетних та безпілотних атак.