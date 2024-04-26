Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13,7 млн долларов) на обслуживание переданных Украине танков Leopard в центре техобслуживания в Польше. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает УНН.

"Учитывая потребность в поддержке, ремонте и обслуживании подаренных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание танков Leopard 2 A4 в центре технического обслуживания в Польше", - заявил министр обороны.

Ранее Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 A4 и вспомогательные машины.

Дополнение

За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что его страна выделит миллиарды на новые системы противовоздушной обороны для Украины из-за насущной потребности в помощи против российских ракетных и беспилотных атак.