Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Капитализация корпорации Microsoft на торгах в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже достигла 812,93 млрд долларов, превысив показатель Apple — 812,6 млрд. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg, передает УНН.
По ее данным, котировки акций Microsoft в понедельник поднялись на 2,7%, до 105,79 долларов. Котировки ценных бумаг Apple, наоборот, упали на 0,7%. Это падение имело краткосрочный характер, так как в настоящий момент данный показатель у Apple составил 173,01 за акцию, увеличившись на 0,42% за торговую сессию.
Напоминаем, в октябре рыночная капитализация Apple достигла рекордных 1,1 трлн долларов. С тех пор компания потеряла в цене около 300 млрд (22%), отмечает Bloomberg. Как информировала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на выпущенные в сентябре текущего года смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.