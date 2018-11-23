ЗМІ: Apple відновила виробництво iPhone X
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Корпорація Apple знову почала виробляти смартфони моделі iPhone X, що вийшла в 2017 році, повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує УНН.
За їх словами, компанія розраховує таким чином збільшити продажі і підвищити рентабельність, оскільки найчастіше компоненти для збірки смартфонів дешевшають, а виробниче обладнання знецінюється.
Співрозмовники WSJ, які беруть участь в поставках смартфонів, пояснили, що відновлення виробництва iPhone X частково обумовлено контрактом Apple з компанією Samsung SDI, що є великим постачальником дисплеїв на органічних світлодіодах (OLED) для iPhone X. Apple необхідно купити у південнокорейського виробника певну кількість дисплеїв, стверджують джерела газети.
Нагадуємо, американська технологічна корпорація Apple виявила виробничі дефекти у роботі ноутбуків MacBook Pro 13 і смартфонів iPhone X. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії, власникам, які зіткнулися з проблемами, готові безкоштовно відремонтувати пристрої.