СМИ: Apple возобновила производство iPhone X
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Корпорация Apple снова начала производить смартфоны модели iPhone X, вышедший в 2017 году, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.
По их словам, компания рассчитывает таким образом увеличить продажи и повысить рентабельность, поскольку зачастую компоненты для сборки смартфонов дешевеют, а производственное оборудование обесценивается.
Собеседники WSJ, участвующие в поставках смартфонов, пояснили, что возобновление производства iPhone X частично обусловлено контрактом Apple с компанией Samsung SDI, являющейся крупным поставщиком дисплеев на органических светодиодах (OLED) для iPhone X. Apple необходимо купить у южнокорейского производителя определенное количество дисплеев, утверждают источники газеты.
Напоминаем, американская технологическая корпорация Apple обнаружила производственные дефекты в работе ноутбуков MacBook Pro 13 и смартфонов iPhone X. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, владельцам, которые столкнулись с проблемами, готовы бесплатно отремонтировать устройства.