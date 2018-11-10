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Apple повідомила про дефекти у MacBook Pro та iPhone X

Apple повідомила про дефекти у MacBook Pro та iPhone X

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Американська технологічна корпорація Apple виявила виробничі дефекти у роботі ноутбуків MacBook Pro 13 і смартфонів iPhone X. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії, власникам, які зіткнулися з проблемами, готові безкоштовно відремонтувати пристрої, інформує УНН.

Зокрема, через відмову одного з компонентів дисплея у користувачів iPhone X можуть виникнути проблеми зі сенсорним екраном. Смартфон може перестати реагувати на дотики або ж функціонувати самостійно, без торкань власника. В Apple пропонують замінити несправний дисплей.

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Що стосується MacBook Pro, то збої спостерігаються в роботі жорсткого диска, що може привести до втрати даних. Йдеться про встановлені в MacBook Pro накопичувачах об’ємом 128 і 256 гігабайт. Компанія рекомендувала власникам якомога швидше звернутися до сервісних центрів Apple для ремонту.

Як раніше інформував УНН, виручка Apple за підсумками четвертого фінансового кварталу (закінчився 29 вересня) 2018 року сягнула 62,9 млрд доларів, що на 20% більше торішнього показника за аналогічний період. У компанії цю суму назвали новим рекордом.

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