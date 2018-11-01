Виробника Apple Watch звинуватили у нелегальному використанні праці старшокласників

Як зазначає впливова міжнародна ділова газета, розслідування відкрили після звернення гонконгської організації зі захисту прав людини Sacom. За даними організації, тайванський постачальник Apple Quanta Computer нелегально брав на роботу старшокласників у місті Чунцін.

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Sacom опитала 28 старшокласників, які розповіли про те, що вчителі відправляли їх на фабрики для практики, проте на заводі їм доводилося робити ту ж роботу, що й іншим співробітникам. Періодично школярі працювали понаднормово та залишалися на нічні зміни, що суперечить трудовому законодавству Китаю.

Також за словами 11 школярів, вчителі попередили їх, що вони “не закінчать школу вчасно”, якщо не завершать “практику”. Ще один школяр заявив, що “близько 120 дітей” з його школи працювали на фабриці.

Повідомляється, що старшокласників було використано не за їх спеціальністю, і вони просто працювали “як роботи” на складальному конвеєрі. У відповідь на звинувачення правозахисників Apple повідомила Financial Times, що “проводить термінове розслідування <...> і в разі підтвердження порушень застосує рішучих заходів впливу на порушників законів”.

Як раніше інформував УНН, Виробник iPhone та iPad - одна з декількох технологічних компаній, що використовують у своїх літій-іонних батареях кобальт, видобутий у результаті дитячої праці. До такого висновку прийшла міжнародна правозахисна організація Amnesty International, надавши у січні 2016 року докази у своїй доповіді. Правозахисна організація стверджує, що технологічні компанії Apple, Samsung та Sony виявилися не в змозі провести найпростіші перевірки аби переконатися, що мінерали, які використовуються в їх продуктах, не видобуваються дітьми.