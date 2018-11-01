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Производителя Apple Watch обвинили в нелегальном использовании труда старшеклассников

Производителя Apple Watch обвинили в нелегальном использовании труда старшеклассников

Киев  •  УНН

 • 10571 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Американская технологическая корпорация Apple начала расследование в отношении одного из своих поставщиков после жалобы на то, что он нелегально нанимает на работу старшеклассников в Китае для изготовления смарт-часов Apple Watch. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает влиятельная международная деловая газета, расследование открыли после обращения гонконгской организации по защите прав человека Sacom. Согласно данным организации, тайваньский поставщик Apple Quanta Computer нелегально брал на работу старшеклассников в городе Чунцин.

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Sacom опросила 28 старшеклассников, которые рассказали о том, что учителя отправляли их на фабрики для практики, однако на заводе им приходилось делать ту же работу, что и другим рядовым сотрудникам. Периодически школьники работали сверхурочно и оставались на ночные смены, что противоречит трудовому законодательству Китая.

Также, по словам 11 школьников, учителя предупредили их, что они "не закончат школу вовремя", если не завершат "практику". Еще один школьник заявил, что "около 120 детей" из его школы работали на фабрике.

Сообщается, что старшеклассники были использованы не по их специальности, и они просто работали "как роботы" на сборочном конвейере. В ответ на обвинения правозащитников Apple сообщила Financial Times, что "проводит срочное расследование <...> и в случае подтверждения нарушений применит решительные меры воздействия на нарушителей законов".

Как ранее информировал УНН, производитель iPhone и iPad - одна из нескольких технологических компаний, использующих в своих литий-ионных батареях кобальт, добытый в результате детского труда. К такому выводу пришла международная правозащитная организация Amnesty International, предоставив в января 2016 года доказательства в своем докладе. Правозащитная организация утверждает, что технологические компании Apple, Samsung и Sony оказались не в состоянии провести простейшие проверки чтобы убедиться, что минералы, которые используются в их продуктах, не добываются детьми.

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