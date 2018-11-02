Apple відзвітувала про рекордні прибутки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Виручка Apple за підсумками четвертого фінансового кварталу (закінчився 29 вересня) 2018 року сягнула 62,9 млрд доларів, що на 20% більше торішнього показника за аналогічний період. У компанії цю суму назвали новим рекордом, інформує УНН із посиланням на сайт американської технологічної компанії.
Прибуток Apple в четвертому кварталі склав 14,1 млрд доларів (близько 2,91 дол. за акцію), що на 32% більше, ніж у 2017 році. Загальний прибуток за підсумками 2018 року перевищив 59,5 млрд доларів. За звітний період компанія продала 46,8 млн смартфонів, майже 9,7 млн планшетів і близько 5,3 млн ноутбуків.
“Ми дуже раді повідомити про ще один рекордний кварталі, яким закінчується фінансовий 2018 рік. <...> За останні два місяці ми домоглися величезних успіхів завдяки новим iPhone, Apple Watch, iPad і Mac, а також наших чотирьох операційних систем”, — сказав гендиректор Apple Тім Кук. У першому фінансовому кварталі 2019 року Apple прогнозує дохід в розмірі 89-93 млрд доларів США.
Ринкова капіталізація Apple досягла позначки в 1 трлн доларів США на початку серпня. Вона стала першою американською компанією, яка домоглася такої оцінки.
Як раніше інформував УНН, американська технологічна корпорація Apple почала розслідування щодо одного зі своїх постачальників після скарги на те, що він нелегально наймає на роботу старшокласників у Китаї для виготовлення смарт-годинників Apple Watch.