Apple отчиталась о рекордных прибылях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Выручка Apple по итогам четвертого финансового квартала (закончился 29 сентября) 2018 года достигла 62,9 млрд долларов, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В компании эту сумму назвали новым рекордом, сообщает УНН со ссылкой на сайт американской технологической компании.
Прибыль Apple в четвертом квартале составил 14,1 млрд0 долларов (около 2,91 долл. За акцию), что на 32% больше, чем в 2017 году. Общая прибыль по итогам 2018 превысил 59,5 млрд долларов. За отчетный период компания продала 46,8 млн смартфонов, почти 9,7 млн планшетов и около 5,3 млн ноутбуков.
“Мы очень рады сообщить об ещё одном рекордном квартале, которым заканчивается финансовый 2018 год. <...> За последние два месяца мы добились огромных успехов благодаря новым iPhone, Apple Watch, iPad и Mac, а также нашим четырём операционным системам”, — сказал гендиректор Apple Тим Кук. В первом финансовом квартале 2019 года Apple прогнозирует доход в размере 89-93 млрд долларов США.
Рыночная капитализация Apple достигла отметки в 1 трлн долларов США в начале августа. Она стала первой американской компанией, которая добилась такой оценки.
Как ранее информировал УНН, американская технологическая корпорация Apple начала расследование в одном из своих поставщиков после жалобы на то, что он нелегально нанимает на работу старшеклассников в Китае для изготовления смарт-часов Apple Watch.