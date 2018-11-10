Apple сообщила о дефектах в MacBook Pro и iPhone X

В частности, из-за отказа одного из компонентов дисплея у пользователей iPhone X могут возникнуть проблемы с сенсорным экраном. Смартфон может перестать реагировать на прикосновения или же функционировать самостоятельно, без касаний пользователя. В Apple предлагают заменить неисправный дисплей.

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Что касается MacBook Pro, то сбои наблюдаются в работе жесткого диска, что может привести к потере данных. Речь идет об установленных в MacBook Pro накопителях объемом 128 и 256 гигабайт. Компания рекомендовала владельцам как можно скорее обратится в сервисные центры Apple для ремонта.

Как ранее информировал УНН, выручка Apple по итогам четвертого финансового квартала (закончился 29 сентября) 2018 достигла 62,9 млрд долларов, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В компании эту сумму назвали новым рекордом.