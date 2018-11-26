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Microsoft обійшла Apple за ринковою капіталізацією

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Капіталізація корпорації Microsoft на торгах у понеділок на Нью-йоркській фондовій біржі досягла 812,93 млрд доларів, перевищивши показник Apple — 812,6 млрд. Про це повідомило агентство ділових новин Bloomberg, інформує УНН.

За її даними, котирування акцій Microsoft в понеділок піднялися на 2,7%, до 105,79 доларів. Котирування цінних паперів Apple, навпаки, впали на 0,7%. Це падіння мало короткостроковий характер, так як в даний момент цей показник у Apple склав 173,01 за акцію, збільшившись на 0,42% за торговельну сесію.

Нагадуємо, у жовтні ринкова капіталізація Apple досягла рекордних 1,1 трлн доларів. З тих пір компанія втратила в ціні близько 300 млрд (22%), відзначає Bloomberg. Як інформувала минулого тижня газета The Wall Street Journal, Apple відновила припинене раніше виробництво смартфонів iPhone X в світлі нижчого, ніж очікувалося, попиту на випущені у вересні поточного року смартфони iPhone XS і iPhone XS Max.

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